Москва, , 23:29 — REGNUM Сообщения о распылении средств для дезинфекции вертолётами в Москве, распространившиеся в социальных сетях, не соответствуют действительности. Об этом сообщается 17 марта в Telegram-канале оперативного штаба столицы по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«В соцсетях появились посты о том, что ночью по Москве вертолёты будут распылять лекарство для дезинфекции. Информация не соответствует действительности, ранее этот фейк распространялся в Грузии», — говорится в сообщении.

В оперативном штабе также предупредили, что мошенниками рассылаются электронные письма от имени Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), перейдя по ссылке в которых, якобы можно узнать важные сведения о коронавирусе.

«Убедительно просим этого не делать: в случае перехода мошенники получают доступ к личной информации и счетам жертв», — отметили в штабе.

Кроме этого, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова опровергла распространённую в ряде СМИ информацию о якобы готовящемся закрытии Москва на карантин, отметив, что «эти сообщения являются ложью».