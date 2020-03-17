Алжир, , 23:12 — REGNUM О закрытии границ объявил президент Алжира Абдельмаджид Теббун. Его выступление транслировалось 17 марта по национальному телевидению.

Абдельмаджид заявил, что страна закрыла сухопутные, воздушные и водные границы. Это сделано для сдерживания роста инфицированных новым коронавирусом.

«Вводится запрет на массовые собрания и марши», — добавил Абдельмаджид, пообещав увеличить вместимость больниц.

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Напомним, Алжир является третьей в Африке страной по числу зараженных вирусом COVID-19. Опережают Алжир только Египет и ЮАР.

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