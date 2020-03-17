Женева, Швейцария, , 23:12 — REGNUM Тела скончавшихся от коронавируса не угрожают заражением другим людям, заявил 17 марта журналистам официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер.

По его словам, это обусловлено тем, что коронавирус COVID-19 передается воздушно-капельным путем.

Поэтому, отметил представитель ВОЗ, для работников похоронных и медицинских учреждений угрозы заражения от мёртвых тел нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта ВОЗ официально объявила ситуацию с коронавирусом COVID-19 пандемией.

В Европе не осталось ни одной страны, где не было бы выявлено случаев этого заболевания.

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