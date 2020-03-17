Брюссель, , 23:22 — REGNUM Запрет на въезд граждан третьих государств на территорию Евросоюза, рекомендованный Еврокомиссией, поддержали главы государств и правительств 27 стран-членов ЕС. Об этом 17 марта сообщил журналистам в ходе пресс-конференции в Брюсселе глава Евросовета Шарль Мишель.

Видеоконференция глав государств, входящих в ЕС, посвящённая вопросу борьбы с коронавирусом, состоялась 17 марта. Шарль Мишель заявил, что по итогам видеоконференции было принято решение об усилении внешних границ ЕС путём введения согласованного временного ограничения на поездки в ЕС, не вызванные необходимостью, на период длительностью 30 дней в соответствии с предложением Европейской комиссии.

В свою очередь, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уточнила, что реализация решения будет осуществляться странами-членами ЕС самостоятельно на своих территориях.

Ограничения не коснутся дипломатов, имеющих вид на жительство в Евросоюзе и членов семей граждан стран ЕС. Также ограничения не распространяются на врачей, медперсонал, исследователей и экспертов, помогающих в борьбе с коронавирусом, а также на перевозчиков товаров первой необходимости, медикаментов и продуктов питания.

Ранее ИА REGNUM сообщало о введении мер по стабилизации экономики на территории стран, входящих в ЕС.

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