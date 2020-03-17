17 марта 2020 | Время чтения 1 мин

Москва, , 23:17 — REGNUM Эдуард Вениаминович Савенко прожил яркую жизнь. Не каждому дано прожить её столь достойно, творя на восьмом десятке.

Эдуард Лимонов Дарья Антонова © ИА REGNUM

Нонконформист до последнего дня, человек Слова и Стиля, занявший место в Вечности задолго до окончания своего земного пути.

Великий русский писатель, оставивший такую зарубку на эпохе, которую трудно не заметить даже самому слабому духовными зраками.

Создатель нового русского литературного стиля, точного и жесткого. Многогранная глыба, интересная и важная нам всем, во многом загадочная.

Пламенный публицист и беспощадный, холодный аналитик. Неумолимый бичеватель социальных пороков. Врачеватель идейной немощи и вдохновитель отчаявшихся.

Интеллектуал мирового уровня. Один из немногих, кто вернулся на Родину после эмиграции после признания западной элитой, общавшейся с ним как с равным.

Очень эффективный политик. Идеолог, ярко выраженный харизмат, состоявшийся партийный вождь. Его идейно-политическое детище пережило его, и этого удостоился далеко не каждый зачинатель подобного.

Русский мужчина невысокого роста, прогнувший систему под себя. Был любим самыми красивыми женщинами и ненавидим самыми сильными врагами. Не прогнувшись сам, сражался и творил до последнего дня, снискав земную славу.

Доброволец, боровшийся за справедливость в Югославии, Абхазии, Приднестровье. Человек чести, вступившийся за русских в отторгнутых от России землях. Политзаключённый, удивлявший бывалых зеков.

Провидец, предсказавший войну с Украиной, воссоединение Крыма с Россией и многое другое. Пронзительный оратор, жёсткий полемист.

Философ. Поэт. Прозаик. Литературный критик. Искусство было в нём.

Эдуард Лимонов — прижизненный классик. Культовая фигура, воплощение человеческого достоинства и энергичного творчества.

Многое успел. Был многим, но никогда — унылым и серым г.ном.