Саратов, , 22:50 — REGNUM В Саратовской области с 17 марта начинает действовать режим повышенной готовности. Соответствующее решение принял губернатор Валерий Радаев в ходе заседания Совета по противодействию коронавирусу, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

Введение режима предусматривает ряд профилактических мероприятий, в том числе, для усиления контроля за текущими процессами, при необходимости могут быть введены круглосуточные дежурства должностных лиц.

Также предусмотрен постоянный сбор и обработка данных, регулярное информирование населения, а также оперативное реагирование в случае опасности возникновения чрезвычайной ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, до настоящего момента в регионе случаев коронавирусной инфекции не зарегистрировано. При этом ранее все общеобразовательные школы, учреждения среднего звена и вузы были переведены на дистанционное обучение.