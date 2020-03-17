Киев, , 23:21 — REGNUM До 14 человек возросло количество выявленных случаев заражения коронавирусом на Украине. Об этом 17 марта сообщила пресс-служба центра общественного здоровья минздрава страны.

По состоянию на 21:00 мск на территории Украины лабораторно подтверждены 14 случаев заражения коронавирусом. Наибольшее количество заболевших выявлено на территории Черновицкой области, здесь зарегистрировано десять заразившихся коронавирусом.

Два случая заражения коронавирусной инфекцией подтверждены в Киеве, один — в Киевской области, ещё один — в Житомирской области. Среди заражённых — трое детей, возрастом девять лет, один год и девять месяцев и шесть месяцев.

Кроме того, подтверждены два случая гибели людей от заболевания, вызванного коронавирусом.

Ранее ИА REGNUM сообщало о второй жертве коронавируса на Украине. Скончалась жительница Черновицкой области 33-х лет.

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