Бразилиа, , 22:36 — REGNUM Власти Бразилии вернули в тюрьму 600 заключенных, нарушивших режим частичного освобождения, 17 марта сообщает агентство Reuters.

Еще около 800 заключенных из тюрем Монгагуа, Тремембе, Порто-Фелис и Мирандополис находятся в бегах. Заключенные сбежали из-за возможной блокировки тюрем по причине эпидемии коронавируса COVID-19

Несколько тысяч заключенных в Бразилии могут посещать работу или учебу, однако должны отмечаться и ночевать в тюрьме.

Читайте также: Иран освободил 85 тыс. заключенных из-за эпидемии