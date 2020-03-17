17 марта 2020 | Время чтения 9 мин

В Петербурге власти анонсировали уникальную для сегодняшней России практику: тест на коронавирус всем желающим. На второй день «эксперимента» в нескольких районах города поток желающих провериться превысил все ожидания, а результатов кое-где предлагают ждать целых 10 дней. Корреспондент ИА REGNUM испытал процедуру на себе.

Карина Саввина, , 22:51 — REGNUM В Петербурге власти анонсировали уникальную для сегодняшней России практику: тест на коронавирус всем желающим. На второй день «эксперимента» в нескольких районах города поток желающих провериться превысил все ожидания, а результатов кое-где предлагают ждать целых 10 дней. Корреспондент ИА REGNUM испытал процедуру на себе.

Девушка в маске на улице Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Смольный выпустил список учреждений, где можно сдать тест, еще в понедельник, 16 марта. Но во многих поликлиниках об этом до вторника ничего не слышали. За ночь, судя по всему, картина поменялась.

«С 8:00 до 20:00, с правой стороны от главного входа, с собой паспорт, полис», — протараторили в справочной поликлиники №44 утром 17 марта и положили трубку.

«Вы откуда-то приехали?» — строго поинтересовался голос из соседней поликлиники №19, а получив отрицательный ответ, пригласил в 105-й кабинет в рабочие часы.

Меньше всего коронавирусной панике поддались в поликлинике №78 Фрунзенского района. Уточнив, что страшных симптомов у звонившего нет, как и билетов из опасной Европы или Азии, сотрудница на том конце принялась отговаривать от тестирования.

«Вы не представляете, сколько народу в поликлиниках! Зачем вам ходить тут, цеплять», — вразумляли в регистратуре. Наказ состоял в следующем: приходить, только если «был контакт» — не понятно, правда, с кем, с заболевшими или в принципе с посетителями неблагополучных государств. Первых отследить непросто, учитывая, что болеющие в легкой форме не обращаются к врачам, а последних, не склонных ни к какой самоизоляции, в городе полно — корреспондент ИА REGNUM сумел столкнуться с троими такими возвращенцами на родину из Евросоюза в течение суток.

«Я не знаю, как наш народ остановить, — тем временем вещали в регистратуре. — Люди скупают всё. Всем сказано сидеть дома».

Но было решено все-таки пренебречь советами и отправиться за тестом. Возможно, зря.

На самом деле пункты тестирования задумывались для тех, кто хочет провериться, но не испытывает недомоганий и никак не связан с зарубежными поездками. Накануне это особо подчеркивал глава комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец.

«Пункты организованы для человека без симптомов. Если человек прибыл из неблагополучной страны, у него есть симптомы, он должен никуда не выходить, вызвать себе на дом врача, к нему приедут и возьмут анализы бесплатно, в случае необходимости госпитализируют», — заявил чиновник.

Но российские граждане относятся к ситуации иначе, просьбами вызывать врача на дом и не шастать по поликлиникам не внемлют.

В регистратуре 78-й поликлиники молодая девушка — не та, что отговаривала приходить, видно брожение мнений в коллективе — сразу поняла о каком «тесте» ее спрашивают. «Коронавирус? В 110-й кабинет в порядке живой очереди», — проинформировала она.

В середине рабочего дня ажиотажа в поликлинике не наблюдалось. 110-й кабинет оказался кабинетом дежурной медсестры — без каких-либо опознавательных знаков о том, что именно здесь берут пробы на страшный COVID-19.

Подождать какое-то время все же пришлось, но наконец запустили в кабинет. Пригласили присесть за стол, передать паспорт — на столе у сестры имелась стопочка форм А4, одну из которых тут же принялись заполнять. «Направление клинического материала от пациента на лабораторное исследование с целью выявления SARS-CoV-2019», судя по форме, могло выдаваться на трех основаниях: при «контакте», при «пневмонии» или «добровольно».

"Как себя чувствуете?» — поинтересовалась сестра в процессе. После дежурного «нормально» более никаких вопросов не последовало, так что про встреченных на пути «понаехавших» из опасного зарубежья медик не услышала.

Откуда-то появилась пробирка со стерильной ватной палочкой. Чтобы взять мазок со слизистой горла, требовалось вытянуть язык и сказать «а». «Сильнее вытягивайте!» — руководила сестра: задача оказалась не из простых. Но наконец всё получилось, тестируемого даже похвалили.

Палочку упаковали обратно в пробирку, затем поместили в пластиковый файлик для документов, где уже находилась заполненная форма с паспортными данными. Файлик складывается вдвое и отправляется на подоконник — где уже имелось навскидку почти три десятка таких же. Все они появились за полдня 17 марта — накануне в этом учреждении только пожимали плечами и футболили желающих по кабинетам начальства. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев попросил у граждан терпения и обещал наладить процесс «потихонечку» в течение ближайших дней.

Глава комздрава Дмитрий Лисовец тогда же объявил в Смольном, что методика анализа предполагает получение результата в течение нескольких часов.

«Но предполагаю что поток будет достаточно большой, так что, скорее всего, потребуется ждать около суток», — сказал Лисовец 16 марта.

Медсестра в 78-й поликлинике предложила вернуться попозже. «26 марта приходите, с 9:00 до 20:00», — объявила она.

«26 марта? Через десять дней?» — опешил корреспондент ИА REGNUM.

«Да, можно без паспорта и полиса, — терпеливо втолковывала сестра. — Говорите, что сдавали тест, я говорю результат».

«Но они же обещали за сутки», — вяло затрепыхался добровольно тестируемый. «Они много чего говорят, но это просто нереально», — деловито пояснила медработник.

Куда именно направятся результаты тестов, она не знала. Но сообщила, что все эти люди, занявшие пол-подоконника своими пробирками, в большинстве своем жаловались на симптомы. «Или прилетели откуда-то», — зловеще произнесла медсестра.

Возможно, мудрая женщина в регистратуре ранее не ошиблась, когда пыталась отвадить от посещения поликлиники.

Впрочем, в соседнем Красносельском районе очевидцы свидетельствуют картину из какого-то идеального параллельного Петербурга: например, в поликлинике №93 — одной из двух тестирующих во всем районе — не только измеряют температуру всем вошедшим и раздают антисептик на каждом углу, но и обещают результат анализа за сутки. Причем даже собираются самостоятельно обзвонить граждан.

Правда, отношение к тем, кто приходит без симптомов, свидетельствует, что инструктаж Роспотребнадзора здесь еще не проходили: сотрудники учреждения возмущались, что у заинтересованных в тесте нет даже температуры, а они всё равно заявляются.

Центральный район замер на рубеже этих двух миров: здесь в поликлинике на улице Правды петербуржцам обещают оповестить о результатах в пятницу, 20 марта, спустя три дня, но про антисептики там не слышали.

Объяснить, отчего такая чехарда со сроками, в комитете по здравоохранению пока затруднились. «Механизм пока отрабатывается. Давайте не будем останавливаться на каких-то сроках. До недели могут идти результаты. Этот процесс — не такой простой, как кажется», — заявили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве.

Там еще раз подчеркнули, что настоятельно рекомендуют с серьезными симптомами ОРВИ или по возвращении из неблагополучных стран не ходить ни в какие поликлиники ни за какими тестами, а звонить 112. На дом приедет врач и все сделает сам. Но что делать медикам с подобными людьми, когда они уже пришли за тестом — вопрос без ответа.

В комздраве указали, что сначала пробирки с тестами будут отправляться в накопители Роспотребнадзора. Там эту информацию подтвердили, уточнив, что речь идет о территориальных отделах. «Вероятно, раз в день тесты оттуда будут передаваться в лабораторию», — пояснила пресс-секретарь петербургского управления Роспотребнадзора Елизавета Скорынина. Она тоже не смогла прокомментировать различие в сроках получения ответа — от 1 до 10 суток — и пояснить, насколько адекватно отпускать человека без результата гулять по городу в течение десяти дней.

«Всё только начинает входить в постоянную работу. Будем смотреть по потоку. Ведь раньше в лабораторию отправлялись результаты только из инфекционной больницы Боткина. До конца недели мы будем понимать, о каком потоке идет речь», — сказала Скорынина.

Лаборатория — это Центр гигиены и эпидемиологии на Оборонной улице. Представитель учреждения Яна Дресвяниникова сообщила корреспонденту ИА REGNUM, что сейчас оно загружено максимально: специалисты работают круглосуточно, остановлены любые другие исследования. «Тесты везут в большом количестве, всё больше и больше, целая лаборатория занята исключительно коронавирусом», — сказала Дресвянникова.

На каждую пробирку нужно потратить 3−4 часа. Одновременно в Центре готовы анализировать — методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) — по 250 образцов. Результаты будут оформляться на бумаге — в виде заключения. И если раньше их отправляли в Боткинскую больницу, сейчас детали рассылки по множеству поликлиник не до конца понятны.

…Смольный к вечеру 17 марта проинформировал, что поток желающих сдать тест как минимум превысил все ожидания: несмотря на то, что накануне многие учреждения не стали принимать граждан, за эти двое суток число добровольцев стало так велико, что в некоторых районах кончились пробирки и средства для забора биоматериала. По мнению комитета по здравоохранению, ажиотаж явно превышает необходимость, которую «диктует эпидемиологическая обстановка в Петербурге».

«Сейчас оперативно организуется закупка необходимых средств», — заявили в ведомстве. Комитет также ведет учет желающих обследоваться, отрабатывает систему взаимодействия и реагирования всех служб, вовлеченных в процесс.

Сдать анализ на коронавирус могут все желающие, утверждают в Смольном. «При этом отметим, что у людей, которые не приехали из очагов заболевания и не контактировали с заболевшими и прибывшими из таких очагов, нет прямых показаний к сдаче анализов на коронавирусную инфекцию», — указали чиновники.

Сейчас в Петербурге под наблюдением находится более 1200 человек на дому, почти 300 находятся в Боткинской больнице с признаками ОРВИ — они приехали из неблагополучных стран или контактировали с больными. За сутки их поступило вдвое больше, чем выписалось. Всего в России официально диагноз COVID-2019 подтвержден у 114 человек. В десяти случаях заражение произошло внутри страны, а не было привезено из-за границы. Болезнь попала в 26 регионов.

Петербуржцам уже рекомендовали не пускать детей в школы, не ходить в бассейны и аквапарки и даже не пользоваться наличными деньгами; вузы перешли на дистанционное обучение, посещать больных в стационарах более нельзя, Русский музей, Александринский театр, цирк на Фонтанке, ГМЗ «Царское село» и другие учреждения закрылись.

Пациентов с внебольничной пневмонией c 16 марта госпитализируют исключительно в Городскую больницу Святого великомученика Георгия на Северном проспекте. Главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова потребовала «в связи с продолжающейся угрозой» организовать «стопроцентное исследование» на признаки коронавируса тел всех погибших от пневмонии.