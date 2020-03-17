Москва, , 22:33 — REGNUM На место круглосуточного дежурства противников Юго-Восточной хорды (ЮВХ) Москвы в районе Москворечье-Сабурово прибыла полиция. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили присутствующие на месте активисты.

По их мнению, стражи порядка могут попытаться разогнать участников круглосуточного дежурства на месте предполагаемого строительства ЮВХ. На данный момент задержаний не производится, однако «обстановка напряжённая».

16 марта в Москве был подписан указ мэра, запрещающий массовые акции численностью более 50 человек из-за распространения коронавируса. Однако собравшихся, по утверждению собеседников ИА REGNUM, меньше — 30−40 человек.

Отметим, что участники акции представлены преимущественно местными жителями, которые выступают против строительства трассы в районе могильника радиоактивных отходов.