Москва, , 22:33 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила о том, что распространение коронавируса в мире приобрело пандемический характер. Ежедневно число заражённых в мире растёт, а власти ряда стран принимают непростые меры по нераспространению коронавируса в своих государствах. О том, какие меры власти РФ предприняли сегодня, 17 марта, — в материале ИА REGNUM.

Ключевым событием в вопросе противостояния коронавирусу на государственном уровне стало совещание президента РФ Владимира Путина с членами правительства. Глава государства сделал ряд важных заявлений: так, например, он анонсировал появление российско-японского экспресс-теста, позволяющего выявить коронавирус в бытовых условиях, без обращения в медицинские лаборатории. Такой тест может появиться уже в апреле 2020 года.

Помимо этого, российский президент призвал предоставлять гражданам всю полноту информации по коронавирусу в стране.

«Нам удалось сдержать массовое проникновение и распространение болезни в России. Сейчас, несмотря на потенциально высокий уровень риска, ситуация в целом находится под контролем», — сказал Путин.

Он также призвал граждан РФ не покупать продукты впрок, поскольку российские магазины стабильно снабжаются продуктами питания. Эту же информацию подтвердил и глава правительства РФ Михаил Мишустин.

В свою очередь, вице-премьер РФ Татьяна Голикова отчиталась о ситуации с коронавирусом на середину дня 17 марта. По её словам, число заразившихся коронавирусом в России возросло до 114, подобные случаи зарегистрированы в 26 регионах РФ. При этом Голикова подчеркнула, что 109 заражённых граждан переносят коронавирус в лёгкой форме.

Позднее московский оперативный штаб сообщил о трёх новых случаях заражения коронавирусом, вследствие чего общее число заражённых составило 56 человек.

С утра 17 марта ряд СМИ распространил информацию о возможном введении карантинного режима в Москве с 20 марта. Эту информацию развеяла вице-мэр столицы Анастасия Ракова, назвав данные сообщения «ложью».

Оперативный штаб по профилактике распространения коронавируса появился и в Крыму. Главой штаба стал руководитель крымского региона Сергей Аксёнов. Помимо него, в штаб вошли председатель правительства республики Крым, профильный вице-премьер, руководители регионального управления Роспотребнадзора, МЧС, МВД, профильных министерств и другие ответственные лица.

Зафиксированный в Калуге случай заражения коронавирусом — «привозной». Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявили в пресс-службе правительства региона.

«Наш земляк прилетел из Италии в аэропорт Внуково. Из аэропорта до Калуги добирался на такси. Контактировал с минимальным количеством человек», — отметили в пресс-службе, отметив, что причин бояться распространения инфекции нет.

Новинкой в вопросе информирования граждан РФ о ситуации с коронавирусом стали разоблачения фейков в интернете. Так, в Роскомнадзоре попросили граждан не переходить по сомнительным ссылкам и убеждаться в подлинности того или иного интернет-ресурса перед тем, как вводить свои данные. А оперштаб Москвы заявил о трёх фейковых случаях: первым стала уже упомянутая информация о грядущем «карантине» в Москве. Вторым фейком была признана рассылка якобы от лица Всемирной организации здравоохранения, которая в сообщении якобы призывала перейти по ссылке и узнать важную информацию о коронавирусе. И, наконец, третьим случаем фейка стал распространяющийся в мессенджерах скриншот о том, что над Москвой в ночь с 17 на 18 марта якобы планируется распылить лекарство для дезинфекции. Последний фейк, отметили в штабе, ранее распространялся в Грузии.