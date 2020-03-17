Подгорица, 17 марта 2020, 22:29 — REGNUM Первые два случая заражения новым коронавирусом COVID-19 зафиксированы на территории Черногории. Об этом сообщил 17 марта премьер-министр страны Душко Маркович.
До сегодняшнего дня Черногория оставалась последней страной Европы, не затронутой пандемией коронавируса.
Всего, согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения, случаи заражения вирусом зафиксированы более чем в 150 странах мира. Общее количество заболевших превысило 173 тысячи человек, свыше 7 тысяч человек скончались.