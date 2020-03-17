Кигали, , 22:26 — REGNUM Семь человек заражены вирусом COVID-19 в Руанде, сообщает минздрав этой страны, пишет 17 марта The New Times.

Днём 17 марта стало известно, что в Руанде добавилось ещё два заражённых.

Одна из заболевших — жительница Руанды, чей муж недавно побывал в США и в Катаре и сейчас проходит курс лечения. Второй — это мужчина 61 года, недавно приехавший в Руанду из Стамбула.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 17 марта руандский минздрав заявлял о пяти случаях заражения новым коронавирусом.

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