Рим, , 22:25 — REGNUM За последние сутки на территории Италии установлено 2989 новых фактов заражения коронавирусной пневмонией COVID-19, сообщил 17 марта на пресс-конференции глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли.

По его информации, на данный момент в Италии свыше 26 тыс. заболевших коронавирусом, из которых выздоровело 2941, а 2503 умерли от вызванных вирусом осложнений.

Самой сложной в стране признана ситуация в Ломбардии, где отмечено 16,6 тыс. случаев заболевания и 1640 летальных исходов.

Как сообщало ИА REGNUM, Италия занимает первое место в Европе по масштабам распространения коронавируса.

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