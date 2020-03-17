Каракас, , 22:17 — REGNUM Венесуэла обратились к Международному валютному фонду (МВФ) с просьбой о предоставлении $5 млрд на мероприятия по противодействию распространению нового коронавируса. Об этом сообщил 17 марта глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса.

Указанную сумму Каракас просит предоставить из чрезвычайного фонда Инструмента быстрого финансирования (RFI), в рамках которого МВФ ранее выразил готовность выделить до $10 млрд для стран с низким уровнем дохода и около $40 млрд — для развивающихся рынков.

В обращении главы МИД Венесуэлы на имя директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой указывается, что запрашиваямая сумма позволит «в значительной степени укрепить систему выявления и борьбы с коронавирусом» в республике.

По последним данным, в Венесуэле официально подтверждено 33 случая заболевания новым коронавирусом. Президент Николас Мадуро 17 марта объявил о введении карантина на всей территории страны.