Черновцы, Украина, , 22:33 — REGNUM Второй случай смерти от коронавирусной инфекции подтвердило министерство здравоохранения Украины. Сообщение опубликовано 17 марта на странице центра общественного здоровья министерства здравоохранения в Facebook.

Второй жертвой коронавируса на Украине стала 33-летняя жительница Черновицкой области, наличие коронавируса подтверждено лабораторными исследованиями. Анализы были взяты у женщины сразу после госпитализации, но результаты пришли только сегодня.

Черновицкая область является первым украинским регионом, где было выявлено заражение коронавирусом. В настоящее время на карантине с подозрением на коронавирус находятся 27 человек, трое из них несовершеннолетние.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели на Украине пациентки с подозрением на заражение COVID-2019. Общее количество выявленных случаев заболевания в стране пять.

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