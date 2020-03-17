Киев, , 22:14 — REGNUM На Украине по состоянию на вечер 17 марта официально зарегистрированы 14 случаев заболевания коронавирусом Covid-19, т. е. за последние сутки количество пострадавших удвоилось.

Как сообщает украинский минздрав, 17 марта выявлены7 новых случаев болезни — один в Киевской области (44-летний мужчина) и еще шесть — в Черновицкой области (лица в возрасте 31, 10, 18 лет, двое детей год и десять месяцев и шесть месяцев). Уточняется, что в Киевской области заболевший был за границей, а в Черновицкой все являются контактными лицами ранее подтвержденного случая.

Кроме того, ранее сегодня в инфекционном отделении Черновицкой областной больницы скончалась женщина, которая находилась на лечении с подозрением на коронавирус. Сейчас наличие вируса подтвердили, хотя согласно официальному диагнозу, смерть наступила в результате «тяжелой сопутствующей неврологической патологии».

В целом вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья по состоянию на 17 марта исследовала более 640 образцов.

ИА REGNUM напоминает, что 12 марта на Украине ввели общенациональный карантин, а 16 марта его серьезно ужесточили.