Каир, , 22:14 — REGNUM 30 новых случаев заражения коронавирусом нового типа было выявлено в Египте. Об этом 17 марта сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Общее число заболевших на сегодняшний день составило в Египте 196 человек. Кроме того, были зафиксированы два новых случая летального исхода. Все вновь заболевшие являются гражданами Египта, находившимися в контакте с носителями вируса. В ведомстве уточнили, что все необходимые меры для контроля за состоянием больных уже приняты.

Скончались два человека, находившиеся на карантине. Одна из них гражданка Италии 78 лет, второй — 70-летний гражданин Египта. Общее количество умерших от заболевания, вызванного коронавирусом, достигло шести человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 166 выявленных случаях заражения коронавирусом на территории Египта. В стране было полностью прекращено авиасообщение с остальным миром.

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