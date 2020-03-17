Париж, , 21:57 — REGNUM На территории Франции число установленных заражений коронавирусом пневмонии COVID-19 достигло 7730, сообщает 17 марта France Info со ссылкой на информацию Генеральной дирекции здравоохранения республики.

Кроме того, заявлено о том, что от этой инфекции на сегодняшний день во Франции умерло 175 человек, а 602 заболевших признаны излечившимися и выписаны из медучреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал ситуацию с коронавирусом пневмонии COVID-19 самым опасным кризисом в сфере здравоохранения за последние сто лет.

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