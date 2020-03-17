Эр-Рияд, , 22:01 — REGNUM Временный запрет на совершение коллективных молитвенных служб в мечетях, исключая службы в двух главных мечетях в Мекке и Медине, ввели власти Саудовской Аравии. Заявление об этом 17 марта было размещено Советом верховных богословов (улемов) королевства в социальной сети Twitter.

Решение было принято Советом верховных богословов на экстренном совещании в Эр-Рияде, которое проводилось в связи с последствиями распространения коронавируса. Были учтены медицинские исследования, подтверждающие опасность заболевания и принят во внимание факт, что собрания людей становятся одной из основных причин заболевания коронавирусом.

Вводится временный запрет на пятничные и коллективные молитвы в мечетях, двери мечетей будут закрыты, согласно решению Совета, для верующих будет достаточно призывов муэдзинов на молитву. Запрет не коснётся богослужений в главных мечетях в Мекке и Медине.

На сегодняшний день в Саудовской Аравии выявлено 38 новых случаев заболевания коронавирусом, всего на территории королевства зарегистрировано 170 заболевших коронавирусной инфекцией.

Ранее ИА REGNUM сообщало о приостановке Саудовской Аравией на две недели международных рейсов в связи с пандемией коронавируса.

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