Скопье, 17 марта 2020, 22:30 — REGNUM Китай выслал в Северную Македонию аппараты искусственной вентиляции легких, защитные костюмы и маски, необходимые для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщило албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni.
Данную информацию подтвердил министр здравоохранения страны Венко Филипче на пресс-конференции 17 марта. Сроки прибытия помощи пока неизвестны.
В настоящий момент в Северной Македонии выявлен 31 случай заболевания коронавирусом.
Напомним, Европейский союз ввел запрет на экспорт медицинского оборудования в условиях коронавируса, оставив без поддержки страны — кандидаты на вступление на Западных Балканах.
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