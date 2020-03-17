Москва, , 21:41 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования родным и близким Валентины Гагариной.

«Супруга первого космонавта Земли Валентина Ивановна была надежным тылом для Юрия Алексеевича Гагарина. Вместе они построили крепкую семью. После трагической гибели Юрия Гагарина Валентина Ивановна многое сделала для сохранения памяти о нем. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Валентины Ивановны Гагариной», — цитирует Володина пресс-служба нижней палаты парламента.

Вдова Юрия Гагарина Валентина умерла на 85-м году жизни, сообщили в пресс-службе Центра подготовки космонавтов. Валентина Горячева родилась 15 декабря 1935 года в Оренбурге. Она окончила медицинское училище и в 1957 году вышла замуж за будущего первого космонавта планеты Юрия Гагарина.

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