Москва, , 21:27 — REGNUM Писатель и политик Эдуард Лимонов скончался сегодня, 17 марта, на 78-м году жизни. О кончине Лимонова сообщил депутат Государственной думы Сергей Шаргунов (КПРФ).

На данный момент нет официальной информации о причинах смерти Лимонова. Но из окружения Лимонова известно, что в последнее время он боролся с онкологическим заболеванием. 15 марта его состояние ухудшилось, и Лимонова госпитализировали в частную клинику в Москве.

У Лимонова начались проблемы с горлом, затем началось воспаление. Врачи двое суток пытались нормализовать состояние Лимонова, сегодня он перенес две операции. Однако организм не выдержал нагрузки, и Лимонов скончался.

Стоит отметить, что только 13 марта Лимонов заключил договор на издание своей последней книги — «Старик путешествует».