Скопье, , 22:28 — REGNUM Министр здравоохранения Косово Арбен Вития 17 марта сообщил о том, что ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) и Всемирный банк предложили Косово 15 миллионов евро на борьбу с коронавирусом.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, 7 миллионов евро (примерно 580 миллионов рублей) было предложено ВОЗ и ещё 7,9 (примерно 654 миллиона рублей) — Всемирным банком.

В бюджете Косово на борьбу с коронавирусом выделено 10 миллионов евро (примерно 828 миллионов рублей).

На данный момент в самопровозглашенной республике выявлено 17 случаев заражения.

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