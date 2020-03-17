Владимир, , 21:18 — REGNUM Во Владимирской области 17 марта открылся первый пункт обсервации для наблюдения за лицами, прибывшими с территорий, где были зафиксированы вспышки коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба областной администрации.

Обсерватор рассчитан на 15 мест. Он расположен в инфекционном корпусе Александровской районной больницы в городе Струнино. Там прибывшие из неблагоприятных регионов будут обследоваться и изолироваться на 14 дней.

Второй пункт обсервации на 75 мест откроется 23 марта на базе Областного комплексного реабилитационного центра «Заклязьменский» в городе Владимире.

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