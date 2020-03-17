Москва, , 21:13 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский сравнил жизнь писателя Эдуарда Лимонова с факелом.

«Бывает, что человек проживает жизнь как спичка. Ярко, но быстро. Бывает, что тлеет десятилетиями, оставаясь в чужой тени. А Лимонов был настоящим факелом. Он был на слуху лет 50, не меньше. Он шокировал и Советский Союз, и Европу, и новую Россию и был в восторге от такого эффекта», — отметил Жириновский.

Парламентарий отметил, что был знаком с Лимоновым много лет, и даже припомнил, как вызволял его из тюрьмы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Лимонов долгое время боролся с онкологическим заболеванием, он скончался в возрасте 77 лет.

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