Псков, , 22:14 — REGNUM Тест на коронавирус решил сделать ушедший на карантин с признаками ОРВИ губернатор Псковской области Михаил Ведёрников. Об этом сам глава региона написал в своём аккаунте в Instagram.

Как пояснил Ведёрников, сейчас у него наблюдаются все признаки ОРВИ, но он решил перестраховаться и сдать тест на коронавирус.

Результатов теста глава региона ожидает на карантине, так как не считает приемлемым рисковать здоровьем своих коллег и жителей области.

В настоящее время на территории Псковской области не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 114 выявленных случаях заболевания коронавирусом в России.

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