Тегеран, , 10:55 — REGNUM Антинаркотическая полиция провинции Керман конфисковала 2935 килограммов запрещенных наркотиков в городе Фахрадж в Иране. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 17 марта.

По полученным данным, после ряда разведывательных мероприятий полицейским удалось обнаружить автоцистерну с топливом на дороге Захедан-Керман. Контрабандисты профессионально погрузили в емкость около трех тонн наркотиков, включая морфий и опиум, однако груз был обнаружен благодаря бдительности полиции.

Сообщается, что контрабандисты намеревались перевезти груз запрещенных наркотиков из провинции Систан и Белуджистан в центральные провинции (останы) страны. Один преступник, связанный с незаконным перевозом груза, был арестован.

Четыре десятилетия Исламская Республика Иран активно борется с незаконной торговлей наркотиками, зачастую афганского происхождения. Страна тратит миллионы долларов на герметизацию своих границ и предотвращение транзита наркотиков. По имеющимся данным, только в 2018 году иранские силы провели свыше 1500 операций, изъяв 800 тонн различных видов наркотических и психотропных веществ.