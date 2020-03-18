Тегеран, , 11:50 — REGNUM 17 марта автострада Хеммат — Карадж была введена в эксплуатацию в присутствии президента Исламской Республики Иран (ИРИ) Хасана Рухани. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

«Запуск частей 2 и 3 автострады Шахид Хеммат — Карадж — это результат неустанных и непоколебимых усилий отечественных инженеров после долгих лет ожидания открытия такого гигантского проекта», — сообщил журналистам заместитель губернатора Алборза по координации вопросов развития Али Дарвишпур в кулуарах церемонии открытия автострады.

Дарвишпур отметил, что запуск этого проекта позволит уменьшить транспортные заторы в провинции Альборз, а кроме того, проект снизит загрязнение воздуха и расход топлива как в Тегеране, так и в провинции Альборз.

Открытие автострады Хеммат — Карадж в качестве одного из пяти важнейших проектов автострад было поставлено на повестку дня правительством для ликвидации транспортных заторов и предоставления финансовых ресурсов и материалов, необходимых для проекта.