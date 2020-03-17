Тюмень, , 20:48 — REGNUM В Тюменской области оперативный штаб по профилактике коронавируса опровергает фейковую информации о рейдах в школах региона и вертолётах, распыляющих лекарства для дезинфекции. Жителей региона призывают относиться к подобным сообщениям с юмором, сообщают в оперативном штабе.

В родительских чатах появилась тревожная информация о штрафах, если дети будут замечены на улицах либо в автобусах. Это не соответствует действительности. Ложной является также информация о вертолётах, распыляющих по ночам в Тюмени дезинфекционный порошок.

Напомним, губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление о введении в регионе режима повышенной готовности с 18 марта до 10 апреля. Для снижения риска распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Тюменской области вводится запрет на проведение массовых мероприятий. Школы и вузы региона переведены на дистанционное обучение.