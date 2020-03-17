Владимир, 17 марта 2020, 20:48 — REGNUM Во Владимирской области к 17 марта не зарегистрировано ни одного случая коронавируса. Как сообщает ИА REGNUM, об этом заявил губернатор Владимир Сипягин, комментируя введение режима повышенной готовности.
Как уже сообщало ИА REGNUM, во Владимирской области режим повышенной готовности введён с 17 марта. В областном центре к этой мере прибегли ещё раньше — с 16 марта, — сославшись на нерасторопность областных властей. В регионе появлялись слухи о заражённых коронавирусом, но ни один из них официально не подтвердился.
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