Владимир, , 20:48 — REGNUM Во Владимирской области к 17 марта не зарегистрировано ни одного случая коронавируса. Как сообщает ИА REGNUM, об этом заявил губернатор Владимир Сипягин, комментируя введение режима повышенной готовности.

«Ещё раз повторю: ситуация под контролем. Не нужно поддаваться панике и верить фейковым новостям», — заявил Сипягин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, во Владимирской области режим повышенной готовности введён с 17 марта. В областном центре к этой мере прибегли ещё раньше — с 16 марта, — сославшись на нерасторопность областных властей. В регионе появлялись слухи о заражённых коронавирусом, но ни один из них официально не подтвердился.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Владимирской области ввели режим повышенной готовности