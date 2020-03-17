Белград, , 20:48 — REGNUM Авиасообщение между Россией и Сербией будет приостановлено в ближайшие дни в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки по коронавирусу на территории республики. Об этом сообщает 17 марта посольство России в Белграде.

В диппредставительстве призвали всех российских граждан, находящихся на территории Сербии в рамках 30-дневного безвизового режима и не имеющих вида на жительство в этой стране, предпринять меры по скорейшему возвращению на родину.

«В случае возникновения экстренной ситуации просьба обращаться в консульский отдел посольства России в Сербии по электронной почте», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, ранее власти Сербии объявили о введении режима чрезвычайной ситуации на территории страны из-за ситуации с коронавирусом. Премьер-министр Ана Брнабич также не исключила введения в стране комендантского часа и ограничения свободы перемещения граждан.