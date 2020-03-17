Санта-Круз, Боливия, , 20:59 — REGNUM Пятидневный карантин в связи с угрозой коронавируса объявлен в Санта-Крусе, крупнейшем городе Боливии. Об этом 17 марта сообщает издание Deber со ссылкой на заявление, которое сделала мэр города Анхелика Соса.

Карантин будет введён на период с 18 по 23 марта, затем ситуация по коронавирусу будет оценена вновь. На время карантина вводится запрет на использование частного и общественного транспорта.

Соса отметила, что ужесточение мер связано с отсутствием дисциплины у организаций и отдельных граждан перед угрозой пандемии коронавируса, которое периодически наблюдают власти города. В частности, мэр города указала на работающие, в нарушение всех запретов, ночные заведения.

Санта-Крус стал пятым городом в Боливии, ужесточившим меры в связи с пандемией коронавируса, после Оруро, Сукре, Потоси и департамента Кочабамба. В настоящее время в Боливии зарегистрировано 12 человек, заразившихся коронавирусом.

Ранее ИА REGNUM сообщало о приостановке властями Боливии авиасообщения с Европой в связи с пандемией коронавируса.

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