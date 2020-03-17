Рим, , 20:37 — REGNUM Первые в Европе испытания вакцины от коронавируса COVID-19 начнутся в Италии в течение недели, сообщает 17 марта агентство ANSA.

Как уточняется, препарат был разработан компанией Takis. Министерство здравоохранения Италии уже дало разрешение на его тестирование.

Сообщается, что первые испытания вакцины будут проведены на животных, в случае положительных результатов её могут начать испытывать на людях.

Как передавало ИА REGNUM, в Италии за последние сутки в результате заражения новой коронавирусной инфекцией скончались 345 человек. Общее число жертв вируса в стране достигло 2504 человек.

Всего в Италии подтверждено уже более 31,5 тысячи случаев заражения коронавирусом.

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