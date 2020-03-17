Йошкар-Ола, , 20:34 — REGNUM Все организации общего образования Марий Эл, а также среднего и дополнительного образования приостанавливают работу с 21 марта до 12 апреля. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики. Мера, которая вводится для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, будет действовать и для организаций, осуществляющих спортивную подготовку.

В то же время, при согласовании с родителями, для учеников 1 — 4 классов могут обеспечить работу дежурных групп при соблюдении санитарного режима.

Как сообщало ИА REGNUM, до настоящего момента в республике случаев коронавирусной инфекции не выявлено. Под медицинским наблюдением находятся 42 человека.

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