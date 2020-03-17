Рим, , 20:30 — REGNUM Число жертв коронавируса в Италии за последние сутки выросло на 345 человек. Об этом сообщил 17 марта глава службы гражданской обороны страны.

Уточняется, что общее число скончавшихся в результате заражения коронавирусной инфекцией в Италии достигло 2504 человек.

Всего на территории на сегодняшний день подтверждено 31 506 случаев заболевания. При этом 2941 пациент излечился, 192 из них — за последние сутки.

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