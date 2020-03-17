Йошкар-Ола, , 20:27 — REGNUM В Марий Эл с 17 марта в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции вводится режим повышенной готовности. Об этом сообщили в правительстве республики.

В частности, запрещается проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий. Кроме того, приостановлено проведение мероприятий с численностью участников более 50 человек. Эти меры будут действовать до 12 апреля.

До настоящего момента случаев коронавируса на территории региона не зарегистрировано. Под медицинским наблюдением находятся 42 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в настоящее время число заболевших выросло до 114 человек, которые проживают в 26 регионах России. Во многих субъектах начал действовать режим повышенной готовности.