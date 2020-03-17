Кострома, , 20:23 — REGNUM После ремонта за 8 миллионов рублей беседка Островского в Костроме начала разрушаться. Об этом 16 марта сообщила телекомпания «Русь». На известной многим достопримечательности Костромы обрушилась штукатурка, отслоилась краска и появились трещины. По мнению мэрии, главная причина повреждений — сложные климатические условия.

Беседка Островского в Костроме

«Объект находится у воды на открытом пространстве, на берегу реки Волги. Это постоянные ветра. Зима, которая прошла, нам показала постоянные замерзания-оттаивания и дождь. И дождь, и мокрый снег. Все эти факторы, они незначительно повлияли на отделочные слои и саму беседку. Это не критические, это косметические повреждения, которые легко устранимы в небольшие сроки», — сообщил журналистам заместитель директора МКУ «Чистый город» Ильдар Зарипов.

Реконструкцию беседки выполняла подрядная организация ООО «Рестор». Ход работ, начатых в мае 2019 года, контролировали представители авторского и технического надзора. Серьезное обновление достопримечательности с ремонтом потолка, пола, ограждений, заменой системы водоотведения и реставрацией лепнины в Костроме состоялось впервые за последние 60 лет. Согласно контракту, подрядчик обязан устранять недостатки ремонта в течение 3 лет после приемки. К работе над ошибками за свой счет компания ООО «Рестор» приступит до начала туристического сезона.