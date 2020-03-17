Лондон, , 20:59 — REGNUM Несрочные хирургические операции приостанавливают сроком на три месяца из-за ситуации с коронавирусом в Великобритании. Об этом 17 марта заявил в ходе своего выступления в парламенте глава системы здравоохранения Англии (NHS England) Саймон Стивенс.

Выполнение несрочных операций будет приостановлено начиная с 15 апреля сроком минимум на три месяца в больницах Великобритании. Решение принимается в связи с обострением эпидемиологической обстановки по коронавирусу, чтобы подготовить около 30 тысяч койко-мест для возможного размещения больных с коронавирусом.

Кроме того, ускорена выписка выздоравливающих больных из стационара и заключение договоров с частными клиниками для оказания в них помощи заразившимся COVID-2019.

Ранее ИА REGNUM сообщало об отмене королевой Великобритании Елизаветой II майских приёмов в Букингемском дворце.

Читайте ранее в этом сюжете: Британская королева отменила майские приёмы в Букингемском дворце