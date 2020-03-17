Москва, 17 марта 2020, 20:22 — REGNUM Министерство иностранных дел рекомендует гражданам России, находящихся в других странах, вернуться на родину из-за пандемии коронавируса. Соответствующее сообщение распространила 17 марта пресс-служба ведомства.
«Там, где ещё сохраняется возможность выезда в Россию, настоятельно рекомендуем воспользоваться ею, независимо от видов транспорта и пересадок», — говорится в сообщении.
По последним данным Всемирной организации здравоохранения, число заразившихся новым коронавирусом во всём мире превысило 173 тысячи человек, свыше 7 тысяч человек скончались от заболевания.
Случаи заражения вирусом зафиксированы более чем в 150 странах мира.