Москва, , 20:22 — REGNUM Министерство иностранных дел рекомендует гражданам России, находящихся в других странах, вернуться на родину из-за пандемии коронавируса. Соответствующее сообщение распространила 17 марта пресс-служба ведомства.

«Там, где ещё сохраняется возможность выезда в Россию, настоятельно рекомендуем воспользоваться ею, независимо от видов транспорта и пересадок», — говорится в сообщении.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, число заразившихся новым коронавирусом во всём мире превысило 173 тысячи человек, свыше 7 тысяч человек скончались от заболевания.

Случаи заражения вирусом зафиксированы более чем в 150 странах мира.