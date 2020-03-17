Оренбург, , 20:22 — REGNUM В Оренбургской области школы и колледжи приостановят занятия. Это произойдёт с 21 марта, сообщает пресс-служба губернатора и правительства.

Ограничение будет действовать до особого распоряжения. Также оно распространится на учреждения дополнительного образования.

Кроме того, вузам рекомендовано перейти на дистанционный порядок обучения. Губернатор Денис Паслер призвал жителей региона быть особенно внимательными к своему здоровью и при любом недомогании вызывать врача на дом, а также следить за здоровьем детей и пожилых людей и отметил, что эти категории находятся в зоне особого внимания.

«В период школьных каникул прошу родителей организовать досуг своим детям без посещения людных мест — торговых центров, кинотеатров», — сказал Паслер.

Как сообщало ИА REGNUM, с 18 марта в Оренбуржье ввели режим повышенной готовности. Документ подписал Паслер. Причиной стала ситуация вокруг коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: В Оренбуржье из-за коронавируса вводят режим повышенной готовности