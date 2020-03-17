Москва, 17 марта 2020, 20:07 — REGNUM В возрасте 77 лет скончался писатель, поэт, публицист, политический деятель, председатель одноимённых партии и коалиции «Другая Россия» Эдуард Лимонов. Об этом сегодня, 17 марта, сообщил депутат Государственной думы Сергей Шаргунов.
«Некрологи»
Эдуард Лимонов скончался в возрасте 77 лет
Уход из жизни крупных политических деятелей всегда вызывает некоторый резонанс в обществе, даже в тех случаях, когда карьера политика завершилась достаточно давно.
В зависимости от характера политической системы и занимаемого в ней места, смерть действующего политика, занимающего высокое положение, может привести к значительным политическим осложнениям и даже изменению политического курса государства. Обычно серьёзные политические осложнения вызывает смерть действующего политика в результате насильственных действий или при неясных обстоятельствах, позволяющих предполагать такое.
Кончина политика из прошлой эпохи вызывает всплеск интереса к тому времени.
В зависимости от характера политической системы и занимаемого в ней места, смерть действующего политика, занимающего высокое положение, может привести к значительным политическим осложнениям и даже изменению политического курса государства. Обычно серьёзные политические осложнения вызывает смерть действующего политика в результате насильственных действий или при неясных обстоятельствах, позволяющих предполагать такое.
Кончина политика из прошлой эпохи вызывает всплеск интереса к тому времени.