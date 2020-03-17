Москва, 17 марта 2020, 20:07 — REGNUM В возрасте 77 лет скончался писатель, поэт, публицист, политический деятель, председатель одноимённых партии и коалиции «Другая Россия» Эдуард Лимонов. Об этом сегодня, 17 марта, сообщил депутат Государственной думы Сергей Шаргунов.