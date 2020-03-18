Стокгольм, , 07:36 — REGNUM Новый коронавирус COVID-19 получил настолько широкое распространение в обществе, что главный шведский эпидемиолог Андерс Тегнель сравнил имеющуюся статистику о заражениях вирусом с «вершиной гигантского айсберга». Об этом 17 марта сообщило шведское издание Fria Tider.

В ходе пресс-конференции, посвященной вопросам борьбы с распространением коронавируса, Андерс Тегнель в очередной раз призвал шведских граждан оставаться дома при малейших симптомах простуды. Впрочем, некоторые специалисты утверждают, что вирус может распространяться и в отсутствие симптомов.

«Пандемия продолжает развиваться в международных масштабах. В скором времени количество инфицированных по всему миру достигнет 200 тысяч человек, при этом зафиксировано уже 7 тысяч случаев смерти от COVID-19. Однако мы должны предельно ясно понимать, что эта статистика — лишь вершина гигантского айсберга. Официальные данные, предоставляемые государствами, с каждым днем будут всё больше расходиться с реальными масштабами распространения вируса. В сущности, основная проблема скорее заключается в высокой нагрузке на системы здравоохранения», — заявил эпидемиолог.

По мнению Андерса Тегнеля, распространение COVID-19 в Европе происходит особенно быстро. Так, в европейских странах зафиксировано 60 тысяч случаев заражения и 3 тысячи смертей.

«В Европе вирус только начинает свой путь. Однако статистика заболеваемости у нас уже сопоставима с китайской на момент, когда у них начали снижаться темпы распространения инфекции. В Европе мы тоже видим лишь вершину большого айсберга, однако его размеры уже зависят от отдельной страны», — отметил Тегнель.

«В Швеции зафиксировано семь случаев смерти от коронавируса, но их число может увеличиться. Кроме того, в нашей стране признаки широкого распространения COVID-19 уже можно наблюдать в большинстве регионов, а не только в Стокгольме и других крупных городах», — добавил эпидемиолог.