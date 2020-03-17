Тирасполь, , 20:06 — REGNUM Власти Приднестровской Молдавской Республики ужесточили контроль на границах на время действия антикоронавирусного карантина. Как передает ИА REGNUM, теперь выехать из республики на время действия карантина можно в трех случаях: неотложной медицинской помощи, похорон близких родственников и решения вопросов, связанных с жизнеобеспечением государства.

На заседании Оперативного штаба при президенте ПМР отметили, что граждане не прислушались к призыву покидать республику только в экстренном случае. Так, за сутки с момента введения режима чрезвычайного положения из республики выехали 1200 человек. При этом многие не осознают опасность заражения и распространения инфекции и то, что по возвращении домой человек обязательно должен быть на домашнем карантине.

«Учитывая подобную гражданскую безответственность некоторых лиц и тот факт, что уже сегодня в условиях контролируемой самоизоляции находятся достаточное количество человек, допустить массового увеличения их числа за счёт «ходоков» за пределы ПМР нельзя. В связи с чем принято консолидированное решение об ужесточении ограничительных мер, связанных с выездом из республики», — сообщили в администрации президента Приднестровья.

Глава государства Вадим Красносельский также поручил взять на особый контроль и пресекать переходы через границу в молдавском и украинском направлениях вне пунктов пропуска. К патрулированию привлечены мобилизационные ресурсы — казаки и курсанты Военного института минобороны.

Отметим что в Приднестровской Молдавской Республике на данный момент нет ни одного подтверждённого случая заражения коронавирусом COVID-19. В то же время в соседней Молдавии — 30 случаев, в основном у мигрантов, вернувшихся из Италии.