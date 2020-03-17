Астрахань, , 19:59 — REGNUM В Астраханской области директор фирмы ООО «Медсервис-Юг» подозревается в мошенничестве при выполнении контракта на работы в онкологическом диспансере. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

По версии следствия, в январе 2018 года областной онкологический диспансер по итогам аукциона заключил с компанией контракт на техническое обслуживание и ремонт медицинской техники. Стоимость контракта составила более 53,6 миллиона рублей.

Директор фирмы и его сотрудники предъявили акты выполненных работ с заведомо ложными сведениями, согласно которым они якобы обслуживали устройство для планирования лучевой терапии. За это компания получила более 4,3 миллиона рублей, хотя на самом деле этих услуг не оказывала.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.