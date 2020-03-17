Москва, , 19:51 — REGNUM Министерство иностранных дел РФ создало штаб для содействия возвращения граждан России домой. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

«Создан Координационный штаб под руководством замминистра иностранных дел России О. В. Сыромолотова, головной департамент — Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ)», — говорится в сообщении.

Решение о создании штаба было принято 17 марта в ходе оперативного совещания под руководством Сергея Лаврова. В ведомстве подчеркнули необходимость принятия «исчерпывающих мер для оказания содействия в решении логистических вопросов» гражданам РФ, которые желают вернуться домой.

Сограждан, находящихся за рубежом и оказавшихся в затруднительном положении, попросили связаться с посольством или генеральным консульством РФ. Помимо этого, обратиться в ведомство можно через социальные сети министерства.