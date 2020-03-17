Нальчик, , 19:48 — REGNUM В Кабардино-Балкарии прекращена плановая госпитализация больных в пять медицинских учреждений. Приказ об этом отдал глава минздрава региона в соответствии с распоряжением регионального оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса, пишет «Интерфас-Юг».

По данным информагентства, с сегодняшнего дня, 17 марта, не проводится плановая госпитализация больных в республиканскую клиническую больницу, межрайонную многопрофильную больницу, специализированный Дом ребенка, городскую клиническую больницу N1 и консультативно-диагностический центр.

Кроме того, будет перепрофилирована под госпиталь городская клиническая больница N2 в селении Хасанья. Сюда переведут пульмонологические отделения республиканской больницы и городской больницы №1. Уже с 24 марта госпиталь будет принимать всех больных с внебольничной пневмонией.