Вашингтон, , 19:46 — REGNUM Жителей американского города Ньюпорт призвали прекратить звонить в полицию из-за недостатка туалетной бумаги. Об этом городской департамент полиции сообщил 17 марта на своей странице в Twitter.

«В это трудно поверить, что мы вынуждены опубликовать это. Не звоните 911 из-за того, что у вас иссякла туалетная бумага. В этой ситуации вы сможете выжить и без нашей помощи», — указано в сообщении.

Кроме того, полицейские рекомендуют обратиться к историческому опыту различных народов или представителей профессий, для которых туалетная бумага недоступна.

Кроме кассовых чеков, газет, рекламных буклетов и прочего, смоченной губки на палочке, как в древнем Риме, или кусков каната, как на парусном флоте, полицейские советуют согражданам, лишившимся столь ценного ресурса, попробовать по примеру древних майя использовать в гигиенических целях початки кукурузы.

«Будьте находчивыми и проявите терпение. Есть нехватка туалетной бумаги. Но это пройдет. Но не звоните 911, так как мы не можем привезти вам туалетную бумагу», — указано в сообщении полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, известия о вспышке коронавируса в США и Европе вызвали бешеный спрос на туалетную бумагу, которая из-за этого исчезла с полок магазинов.

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