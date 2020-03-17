Астрахань, , 19:40 — REGNUM Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин призвал жителей региона соблюдать меры предосторожности, чтобы не допустить распространения коронавируса.

Он попросил пожилых граждан и льготников не посещать социальные центры. По решению главы региона льготы всем продлили без подтверждающих документов. Также он призвал астраханцев помочь пожилым родственникам с оплатой коммунальных услуг, покупками и бытовыми услугами, чтобы лица из числа группы риска без лишней надобности не посещали людные места.

Родителей школьников он призвал с понимаем отнестись к тому, что школы с 18 марта уйдут на каникулы. Также губернатор отметил, что за нарушение запрета на проведение массовых мероприятий и при сокрытии информации о посещении стран с неблагополучной эпидситуацией жителям региона грозит ответственность.

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