Воронеж, , 19:37 — REGNUM Режим повышенной готовности рекомендовано ввести в Воронеже, сообщили 17 марта ИА REGNUM в пресс-службе правительства Воронежской области.

«Рекомендовать главе городского округа город Воронеж Кстенину В.Ю. ввести режим повышенной готовности на территории городского округа город Воронеж», — говорится в тексте распоряжения.

Принято решение об отмене всех массовых мероприятий на территории Воронежской области, также рекомендовано отменить проведение деловых и общественных мероприятий с участием более 50 человек, а также иностранцев.

Также воронежцам рекомендовали не выезжать в регионы РФ и зарубежные страны, неблагополучные по коронавирусу, а тем, кто вернулся оттуда, нужно самоизолироваться на 14 дней и при симптомах ОРВИ вызвать на дом врача. Работодателям рекомендовано активизировать перевод сотрудников на удалённый режим работы, частным компаниям, работающим в местах массового скопления людей, рекомендуется регулярно проводить дезинфекцию.

В регионе также вводятся ограничения на въезд и выезд из региона учащихся. Для сотрудников органов власти отменены командировки за рубеж, в исключительных случаях возможно участие в мероприятиях с участием иностранцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в регионе из-за опасности коронавируса было принято решение отправить школьников на каникулы с 17 марта, также ограничено проведение массовых спортивных и культурных мероприятий.